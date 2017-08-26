Традиционный чемпионат по игре на воображаемых гитарах прошел в финском Оулу. Этот турнир проводится уже более 20 лет и собирает участников со всего мира. Их задача – как можно более правдоподобно изобразить игру на гитаре. Титул чемпиона в этот раз достался прошлогоднему победителю – официанту из Нью-Йорка Мэттью Бернсу