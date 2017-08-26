"Армия-2017": самолеты, военная техника и новейшие разработки ВПК

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Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит в подмосковном парке "Патриот". Для массового посещения форум открыт с 25 августа.

Возможности военной техники демонстрируются на нескольких площадках: на полигоне Алабино, на аэродроме Кубинка, на полигонах Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов и Северного флота.

За четыре дня посетителями форума по всей России стали 310 тысяч человек.

В работе "Армии-2017" принимают участие свыше 1200 предприятий и организаций, которые представляют более 18,5 тысяч разработок и технологий в сфере обороны и безопасности.