Кот "Мостик" с главной стройки Крыма обзавелся стикерами в Telegram

У кота-блогера по кличке Мостик появились стикеры в мессенджере Telegram. В серии "Кот Крымского моста" – 14 изображений рыжика.

Кот по кличке Мостик живет на контрольно-пропускном пункте на въезде на стройплощадку. Он появился здесь в 2015 году, когда началась подготовка к строительству моста. Кот стал главным блогером проекта. Аккаунт @cat_the_most ежедневно рассказывает интернет-аудитории о проводимых работах, делится оригинальными кадрами, проводит конкурсы, дарит подарки. У Мостика более 10 тысяч подписчиков.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России: его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта — 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.