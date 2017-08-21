Столб дыма над домами и огонь во дворах - крупный пожар в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в частном секторе рядом с главной площадью города вспыхнул пожар. Огонь распространился на 30 домов, площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратных метров. Эвакуированы порядка 560 человек, 27 пострадали, восемь из них госпитализированы. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.