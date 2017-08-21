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Красочным огненным шоу в ночном небе Москвы завершился Третий Международный фестиваль фейерверков "Ростех". В конкурсе пиротехнического мастерства победу среди восьми команд-участниц одержали российские специалисты. Команда "Пиротехнические дворцы Петергофа" набрала 84 балла из ста возможных, на втором месте — Хорватия, на третьем — Румыния. Приз зрительских симпатий достался представителям Китая.