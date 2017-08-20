Тысячи красочных огней взмыли в небо в первый день фестиваля фейерверков

Первый день Международного фестиваля фейерверков "Ростех" завершился в Братеевском каскадном парке. В шоу принимают участие 8 стран, за два дня мероприятия команды планируют дать порядка 60 тысяч салютных залпов, использовав 28 тонн пиротехники.