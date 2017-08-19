Инструктор со стажем: столетний волонтер обучает детей плаванию в Берлине

В Берлине работает, возможно, самый старый в мире инструктор по плаванию – Леопольд Кухвалек уже отметил сотый день рождения. Несмотря на преклонный возраст, он дважды в неделю приходит в бассейн, где за последние тридцать лет помог уже не одному поколению детей научиться плавать.