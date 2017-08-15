Подрыв электропередач, разрушение дороги, поджог: диверсант о целях в Крыму

Сотрудники ФСБ РФ провели задержание предполагаемого агента Службы безопасности Украины Геннадия Лемешко, который во время допроса признал, что готовил подрыв линий электропередач, а также частичное обрушение камней на дорогу и поджог в районе Крыма.