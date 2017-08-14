Оперативные кадры задержания террористов, планировавших взрывы в Москве

Сотрудники ФСБ РФ провели задержание участников группы, которые готовили теракты в столичном транспорте, а также в местах общественного скопления москвичей. Среди боевиков оказались два смертника, специалист по изготовления взрывных устройств и эмиссар ИГ*, ответственный за подготовку преступлений.