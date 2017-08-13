Автомобиль въехал в толпу в американском Шарлоттсвилле. Кадры инцидента

Легковой автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей в американском городе Шарлоттсвилл, один человек погиб, еще 19 пострадали. Прокуратура квалифицировала случившееся как умышленное убийство. Инцидент произошел во время столкновений сторонников и противников ультраправых в центре города. Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".