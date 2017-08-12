Сбежали из корзинки, уснули на траве: первые дни жизни белых львят в Крыму

Четыре белых львенка – два самца и две самки – появились на свет в крымском сафари-парке во Всемирный День льва. Их родители, девятилетние Афина и Ричард, были привезены в Белогорск из ЮАР в 2008 году вместе с еще двумя парами белых львов. Эти животные чрезвычайно редко встречаются в дикой природе – из-за необычного окраса им сложнее охотиться и уживаться с сородичами. В зоопарках и заповедниках по всему миру живет около 300 особей.