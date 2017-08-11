В одной из южно-африканских провинций на реке Лимпопо живет розовый слоненок. Малыш родился альбиносом – у него отсутствует пигмент меланин. В Африке таким животным особенно сложно выживать из-за губительного воздействия солнца на их глаза и кожу. Кроме того, они гораздо меньше своих обыкновенных представителей своего вида. Очень часто в дикой природе сородичи отвергают детенышей-альбиносов, но этому слоненку повезло – его ровесники не прочь с ним поиграть, а взрослые слоны опекают его так же, как других.