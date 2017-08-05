Мороженое с мясом и рыбой: как спасают животных от жары в зоопарке Рима

Сотрудники римского зоопарка замораживают любимые лакомства своих подопечных, чтобы помочь им справиться с последствиями аномальной жары, воцарившейся в Европе. Они готовят лед с кусками мяса для тигров, с фруктами для травоядных и с рыбой для тюленей. В настоящее время в десяти европейских странах введен красный уровень опасности из-за высокой температуры воздуха, в некоторых районах столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.