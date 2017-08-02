"Крылатая пехота" в воздухе и на земле – ВДВ России отмечают 87-летие

День Воздушно-десантных войск России традиционно отмечается 2-го августа. История праздника ведет начало с 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые с бомбардировщика ТБ-3 на парашютах было выброшено десантное подразделение из 12 человек. Ко Дню ВДВ Минобороны РФ опубликовало кадры будней современных десантников.