Канадец с помощью гидроцикла тушил природный пожар до приезда спасателей

Недюжинную изобретательность проявил житель Канады, оказавшийся на гидроцикле неподалеку от места на берегу реки Саут-Томпсон, где загорелась трава. Разгоняя и резко разворачивая гидроцикл, он поднимал в воздух фонтаны воды и направлял их в сторону очага возгорания. Полностью огонь удалось потушить прибывшим на место ЧП вертолету и пожарной машине.