Кто убил Павла? – акция памяти в годовщину гибели Шеремета прошла в Киеве

Акция памяти в годовщину убийства украинского журналиста Павла Шеремета прошла в Киеве. Ее участники с плакатами и в майках с надписями "Кто убил Павла?" прошли от места взрыва автомобиля, в котором погиб Шеремет, к зданию администрации президента Украины.