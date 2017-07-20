Жители Донецка прокомментировали инициативу главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко о создании на переходный период до трех лет государства Малороссия. Горожане отметили как положительные, так и отрицательные стороны идеи.
Жители Донецка об идее создания государства Малороссия
Жители Донецка прокомментировали инициативу главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко о создании на переходный период до трех лет государства Малороссия. Горожане отметили как положительные, так и отрицательные стороны идеи.