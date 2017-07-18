Собака вытащила из воды тонувшего олененка и пыталась его "реанимировать"

Золотистый ретривер по кличке Шторм бросился в пролив Лонг-Айленд, чтобы спасти тонущего детеныша оленя. Пес вытащил животное на берег и стал толкать его лапами и носом, пытаясь вернуть к жизни. Трогательную сцену спасения снял на видео хозяин собаки, который затем вызвал спасателей.