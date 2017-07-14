Бывший свекр о том, как изменилась задержанная в Турции Уханова после смены религии

Бывший свекр задержанной на турецко-сирийской границе Светланы Ухановой рассказал в интервью телеканалу RT об изменениях в повседневной жизни женщины и ее семьи после принятия ислама и поделился подозрениями о причастности девушки к терроризму.