Душевный человек – соседи об осужденном инвалиде-колясочнике Мамаеве

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Соседи 28-летнего инвалида-колясочника Антона Мамаева рассказали об осужденном за организацию разбоя молодом человеке и выразили удивление произошедшим. Ранее мужчина был приговорен к четырем с половиной годам колонии.