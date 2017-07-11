Очень больно сердцу - мать пленного ополченца ДНР о трехлетних поисках сына

Галина Мурзина объездила десятки тюрем в поисках сына, захваченного украинскими военными. Служивший в диверсионной группе ополченец ДНР Виктор Мурзин попал в плен в 2014 году. В интервью женщина рассказала, как не теряет надежды на встречу.

Получив известие, что Виктор в тюрьме, Галина согласилась войти в комиссию по верификации списков военнопленных. Она вместе с матерями других ополченцев за 10 дней проехала 7 тысяч километров по украинской территории, посещая тюрьмы и СИЗО в Мариуполе, Бердянске, Запорожье, Кривом Роге, Днепропетровске, Днепродзержинске, Одессе и других городах. И каждый раз с замиранием сердца надеялась увидеть сына.

Как рассказала Мурзина, содержавшиеся в тюрьмах и СИЗО пленные, как правило, знали, что к ним придет комиссия.

"Когда идешь по СИЗО, то в окошках люди просто на нас смотрели, смотрели на нашу комиссию, <…> когда представишь, например, что за этими окнами мой сын, сердце просто кровью обливается, — делится переживаниями Галина.

Женщина также рассказала, что у Виктора есть серьёзные проблемы со здоровьем, в частности, сильное воспаление глаза и ранение головы. Говоря об этом, она едва сдерживала слезы

Шестого июля этого года пленного ополченца ДНЦ Мурзина должны были выпустить по обмену, но переговоры в Минске были сорваны представителями Украины. И теперь неизвестно, когда Галина сможет увидеть и обнять своего самого родного и близкого человека.