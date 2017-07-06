Брошенный на диком пляже котенок прыгнул в воду, чтобы доплыть до людей

Семья из Новороссийска во время плавания на лодке вдоль Черноморского побережья услышала мяуканье котенка, метавшегося на диком пляже в окружении скал. Как рассказала одна из спасительниц, увидев людей, животное почти сразу бросилось с камней в воду и проплыло около 20 метров, прежде чем они смогли перехватили котенка на середине пути. Испуганное животное доставили на берег, накормили рыбой и уже ищут для него новый дом.