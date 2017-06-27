Асад за штурвалом российского Су-35 – президент Сирии посетил авиабазу Хмеймим

Во время визита на авиабазу Башар Асад осмотрел российский Су-35 и даже сел в кабину пилота впереди российского военного.

В пресс-службе президента Сирии в подписи к соответствующей фотографии указано, что "Асад ознакомился с самым современным и важнейшим самолетом в мире — российским Су-35".

Во время пребывания на авиабазе, Асад осмотрел территорию, самолеты, а также обсудил с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым вопросы взаимодействия в борьбе с международными террористическими группировками ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусра"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

