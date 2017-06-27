Найденные в лесу под Геленджиком розовые собаки играли и ластились после спасения

Как сообщили волонтеры, есть вероятность того, что еще один пес может до сих пор находиться в лесу.

Спасшая животных девушка рассказала на своей странице в соцсети, что собаки очень дружелюбны и контактны, но пугаются резких движений и замахов руки.

Как сообщили зоозащитники, оба животных были ранены дробью. Материалы по факту жестокого обращения с собаками переданы в полицию, прокуратура Красноярского края начала проверку.

Сейчас розовые самоеды находятся на временной передержке и готовятся к транспортировке в Москву.

Между тем, жители и гости курортного города сообщают о возобновлении фотосессий с окрашенными щенками на набережной.