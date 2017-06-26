Как будто мы дома – фанаты из разных стран поделились впечатлениями о России

Болельщики стран-участниц Кубка Конфедераций в опросе телеканала RT рассказали, что в России их встретили очень дружелюбно и гостеприимно, а города, которые им удалось побывать, оказались необычайно красивыми. Многие говорили, что они были рады побывать в "величайшей стране мира " и они рады, что Кубок конфедераций проходит именно тут.

Футбольный турнир среди национальных сборных под эгидой FIFA Кубок конфедераций – 2017 проходит в России с 17 июня по 2 июля на стадионах Санкт-Петербурга, Казани, Москвы и Сочи, на которых будут проходить матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В начале 2017-го года британский телеканал Би-би-си показал документальный фильм "Армия российских хулиганов". Основной для фильма послужили события Евро-2016, когда в результате столкновений группировок российских и британских фанатов пострадали десятки английских болельщиков и два человека впали в кому. Российские болельщики были в меньшинстве, однако преимущество оказалось на их стороне. Лейтмотивом часового фильма стало предупреждение британским болельщикам, планирующим поехать на ЧМ-2018, о том, что русские хулиганы тщательно готовятся к встрече с ними.