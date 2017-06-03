Водолазы, снайперы и вертолеты: тактико-специальные учения ФСБ РФ в Ялте

Учения ФСБ проходили 1 и 2 июня при взаимодействии руководства ФСБ РФ, УФСБ по Республике Крым и Севастополю, министерства обороны РФ, представителей военно-медицинских организаций и подразделений ФСБ, а также региональных органов власти.

Во время учений было осуществлено показательное десантирование группы боевых пловцов на водную поверхность для освобождения "захваченного террористами" здания санатория в Ялте — сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

В силовом ведомстве отметили, что в ходе учений военные выработали дополнительные меры по обеспечению безопасности объектов санаторно-курортной комплекса, а также проверили готовность сил и средств, привлекаемых к участию в мероприятиях по пресечению возможных террористических актов, минимизации и ликвидации их последствий.