Жигули почти за 4 миллиона рублей - как выглядит раритетная машина из Тольятти

Год выпуска предлагаемой к покупке машины – 1979, пробег за 38 лет составил 118 километров. Владелец автомобиля подчеркивает, что машина находится в превосходном состоянии, так как все время находилась в отапливаемом помещении в составе частной коллекции.

Стоимость раритетного ВАЗ-2103 ярко-зеленого цвета составляет три с половиной миллиона рублей, высокая цена обусловлена степенью сохранности машины. К машине прилагается оригинальная документация.

ВАЗ-2103 оборудован двигателем объемом 1.3 литра с мощностью 69 лошадиных сил. Эта модель производилась в Тольятти с 1972 по 1984 год компанией АвтоВАЗ совместно с Фиатом.