Штурм здания и уход из-под огня с раненым бойцом: второй этап учений ФСБ

Во время второго этапа учений сотрудники ФСБ РФ отработали действия по освобождению захваченных "террористами" условных заложников в одном из пансионатов Крыма.

Для отработки задачи сотрудники ФСБ РФ применили бронированную технику и роботизированные комплексы.

Проникновение в здание пансиона осуществлялось с использованием беспарашютного десантирования с вертолетов, альпинистского снаряжения и спецсредств преодоления препятствий.

Крупномасштабные учения ФСБ России по борьбе с терроризмом проходят в Крыму 24-29 мая с привлечением двух тысяч человек, бронетехники, авиации и флота.

