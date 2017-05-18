14-килограммовый Омар - как выглядит претендент на звание самого длинного кота

Как рассказала хозяйка животного, трехлетний претендент на звание самой длинного домашнего кота свободное время любит проводить преимущественно за сном. Внимание людей Омар не одобряет, поэтому в свободные от сна минуты скрывается от посторонних глаз под диваном.

Как сообщают местные СМИ, о животном уже известили комитет Книги рекордов Гиннеса.

Мейн-куны — представителей этой породы еще называют американскими енотовыми — самые крупные в мире домашние кошки. Их можно узнать по массивному телосложению, ширококостному строению черепа и крупным остроконечным ушам, которые увенчаны весьма заметными кисточками.