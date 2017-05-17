Волчата исследовали территорию и дрались за внимание мамы в зоопарке США

Из пятерых щенят трое родились в зоопарке в апреле, еще двое появились на свет в стае диких волков в Нью-Мехико. Пометы объединили, так как четыре самца и одна самка оказались одного возраста. Теперь они живут в вольере зоопарка в Иллинойсе под присмотром волчицы, которая их кормит и оберегает.

Мексиканский серый волк — самый редкий подвид серых волков в Северной Америке. Известно, что на исторической родине волков — в центральной и северной части Мексики и на юго-западе США — ранее жили около 4000 особей этой породы. К 2016 году популяции волков составила менее чем 400 особей.

Зоологи сообщают, что 113 мексиканских серых волков живут в дикой природе в США и приблизительно 20 — в Мексике.

