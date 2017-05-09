Ветераны прыгнули со 170-метровой высоты на тарзанке в сочинском парке

Высота аттракциона, который в преддверии Дня Победы посетили российские ветераны, составляет 170 метров и примерно равна высоте 60-этажного здания. Для 85-летней Риммы Колотовой этот прыжок стал первым в жизни, и она стала первой женщиной, прыгнувшей с такой высоты в столь почтенном возрасте. Она призналась, что давно мечтала об этом опыте, видя по телевизору, как на него решаются другие люди.

"Не верила, что когда-нибудь смогу, и вот теперь мечта осуществилась", — сказала ветеран после прыжка.

Вместе с ветераном ВОВ Риммой Колотовой полет над пропастью совершил председатель Клуба офицеров госбезопасности Александр Сьянов, сообщает сайт RT.