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70 лет Победы
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"Бессмертный полк" в Сербии соберет 3 тысячи человек, считают организаторы

Сюжет:
Акция "Георгиевская ленточка - 2017" (18)
11:3405.05.2017
0140
© РИА Новости . Олег ИвановПерейти в фотобанкАкция Бессмертный полк в Белграде. Архивное фотоАкция Бессмертный полк в Белграде. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Иванов
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БЕЛГРАД, 5 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк", которая 9 мая во второй раз пройдет в столице Сербии Белграде, может собрать до трех тысяч человек, что почти в три раза больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости координатор шествия, продюсер медиацентра "Русский экспресс" Сергей Глущенко.

Организаторы отмечают, что памятное мероприятие в Белграде посвящено не только воинам Второй мировой войны, но и участникам Первой мировой, а также тем, кто защищал Югославию от агрессии НАТО в 1999 году.

"В этом году мы были приятно удивлены тем, что в состав организаторов шествия вошли новые и новые структуры, в том числе мэрия Белграда. Если в прошлом году это было три-четыре организации, то в этом порядка восьми, расширился состав медиа-партнеров – в прошлом году три, а этом уже семь. Мы ждем, что шествие увеличится с 1,2 тысячи человек в прошлом до трех тысяч в этом году", — сказал Глущенко агентству.

Среди организаторов и партнеров акции, помимо городских властей Белграда, — "Фонд Александра Невского", Координационный совет российских соотечественников, Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Сербии "Русский дом", радиостанция Sputnik, медиацентр "Русский экспресс" и другие.

Бессмертный полк
© РИА Новости, Инфографика
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Бессмертный полк

Глущенко отметил, что в этом году удалось обеспечить приезд в Белград гостей из других городов и регионов Сербии: Нови-Сада, Крагуеваца и Ниша, всего около 150 человек.

Одновременно, по его словам, представители Сербии, среди которых духовой оркестр Деяна Лазаревича, актер Милош Бикович, известный юрист и общественный деятель Горан Петрониевич, впервые примут участие в шествии "Бессмертного полка" в России и, согласно плану, обратятся к белградцам по видеосвязи из Москвы.

Маршрут шествия в Белграде в этот раз незначительно отличается от прошлогоднего. Ожидается, что перед началом акции состоится возложение венков к мемориалу советским и югославским воинам-освободителям с участием премьера и избранного президента Сербии Александра Вучича.

В 11.30 (12.30 мск) у комплекса "Освободителям Белграда" начнет формироваться колонна, активисты будут раздавать пришедшим георгиевские ленточки, памятные значки шествия и таблички для фотографий. Затем участники пройдут мимо памятника Пушкину по одному из центральных бульваров города — Короля Александра до плато перед Старым дворцом, где сейчас располагается мэрия и заседает городское собрание Белграда. Там в 12.30 (13.30 мск) состоится обращение организаторов к собравшимся.

Продолжит акцию концерт, который откроется выступлением ансамбля министерства обороны Сербии, затем выступят Народная артистка РФ Лидия Музалева и ансамбль "Солнцеворот" из Вологды, а также прославленная сербская певица Мерима Негомир, хор "Русского дома" и студенты Белградского университета.

Финалом акции станет премьерный показ в "Русском доме" фильма "28 Панфиловцев".

Места, где можно получить георгиевскую ленточку за рубежом
© РИА Новости, Инфографика
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Места, где можно получить георгиевскую ленточку за рубежом
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