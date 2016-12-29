WP: Трамп намерен лично написать инаугурационную речь

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет самостоятельно написать свою инаугурационную речь, взяв за образец выступления бывших американских президентов Рональда Рейгана и Джона Кеннеди.

Как сообщает издание Washington Post со ссылкой на общавшихся в последние дни с Трампом людей, политик рассказал, что уже начал готовить речь, сделав первые наброски. В этом ему помогает спичрайтер Стивен Миллер, который готовил речи республиканца в ходе его предвыборной кампании и займет в его администрации должность старшего советника по политическим вопросам.

"Трамп сказал, что "невероятный стиль" Рейгана и артикуляция больших национальных амбиций Кеннеди являются центральными в его подходе к своей речи, с которой он выступит 20 января", — пишет издание.

По словам неназванных собеседников Трампа, избранный президент "очарован уверенным стилем Рейгана и тем, как он связан с этой страной". "Он (Трамп) говорил и говорил о Рейгане и о том, как он восхищается им. Но не только о нем. Он говорил и о Кеннеди, о том, как он смог мотивировать страну, чтобы полететь на Луну", — цитирует Washington Post одного из знакомых Трампа.

Демократ Джон Кеннеди (35-й президент США в 1961-63 годах) и республиканец Рональд Рейган (40-й президент в 1981-1989 годах) спустя годы остаются одними из наиболее популярных политиков в истории страны.

Ранее ряд СМИ сообщили, что речь Трампа будет посвящена системе образования, инфраструктуре, безопасности границ, состоянию армии, экономике, аутсорсингу и, в целом, "структурным проблемам, которые стоят перед страной". По данным Politico, Миллер уже начал консультации со сторонниками Трампа как среди его переходной команды, так и вне ее.

Одной из интриг предстоящей инаугурации, как указывает СМИ, остается то, будет ли Трамп пользоваться телесуфлером — последним президентом, который отказался от такого рода "подсказок" был Рейган.