Грязно, зато весело: под Петербургом прошел турнир по болотному волейболу

В этом году за звание лучших волейболистов на болотах в Тосненском районе Ленинградской области боролись представители 18 команд.

Болотный волейбол (Swamp Volley) - относительно новый, но набирающий популярность вид спорта. Для игры специально выбираются площадки в районах с болотистой местностью, игрокам приходится передвигаться буквально по колено в грязи, что требует от них хорошей физической формы и выносливости.

По правилам соревнований в матче участвуют две команды из четырех человек. Игра проходит на площадке размером 14х7 метров. Матчи группового этапа проходят одновременно на нескольких, расположенных неподалеку друг от друга, площадках.



