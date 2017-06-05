Видела, как он убивал - выжившая в бойне под Тверью рассказала о трагедии

Девушка, уцелевшая после массовой бойни в дачном кооперативе в Тверской области, рассказала, что произошло. По ее словам, мужчина, убивший девять человек, сначала застрелил находившихся на улице.

"Он был настроен очень серьезно. Либо бил дулом, либо стрелял в упор", — отметила она.

Девушка считает, что ей просто повезло, поскольку она успела спрятаться под одеялом.

"Он заходил в комнату два раза. Он не знал, что я есть, он просто смотрел, есть ли кто-нибудь. Я слышала и видела, как он трупы перетаскивал. Я видела, как он добивал", — рассказала журналистам выжившая.

Подозреваемый в массовом убийстве был задержан сразу после преступления, суд заключил его под стражу. Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области. Причиной конфликта, по одной из версий, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное.