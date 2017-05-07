Русские ньюйоркцы под песню "Журавли" почтили память советских воинов

Более тысячи человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" в Нью-Йорке, что сделало его самым массовым за три года проведения акции в США. Участники марша прошли по набережной реки Гудзон к мемориалу павшим воинам во Второй мировой войне с портретами своих воевавших родственников.

Помимо детей, внуков и правнуков советских солдат к акции присоединились и потомки американских военных. Также шествие вызвало большой интерес у посетителей уличных кафе и гуляющих по набережной ньюйоркцев. Им участники акции раздавали георгиевские ленточки, рассказывая о смысле этого символа Победы, об акции и даже о своих родных, фотографии которых держали в руках. Многие прохожие затем продолжали движение в рядах полка.

Акция "Бессмертный полк" прошла 6 мая в десятке крупных городов США, в Бостоне, Денвере, Сан-Диего, Филадельфии и других — впервые. В этом году количество участников маршей в стране почти вдвое больше, чем в прошлом — около пяти тысяч.



