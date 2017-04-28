Протестующие македонцы вошли в здание парламента и устроили драку с депутатами

Активисты движения "За единую Македонию", протестовавшие перед зданием парламента в Скопье, вошли в зал заседаний и напали на лидера оппозиции Зорана Заева и его коллег из Социал-демократического союза Македонии.

Инцидент произошел 27 апреля после того как депутаты большинством в 62 голоса из 120 избрали этнического албанца Талата Джафери председателем Собрания (парламента) Македонии.

По сообщению телеканала Телма, в ходе драки ранения получили четверо парламентариев, включая Зорана Заева.

Специальное подразделение МВД Македонии вечером 27 апреля провело операцию по освобождению депутатов, которых нападавшие блокировали в пресс-центре парламента республики.