Залпы из орудий времен ВОВ: как салютный дивизион готовится к параду Победы

Бойцы отдельного салютного дивизиона провели тренировку в Подмосковье. Артиллерийские расчеты дали залпы из легендарных орудий времен Великой Отечественной войны — пушек ЗИС-3, которые на параде Победы будут салютовать у стен Кремля во время исполнения государственного гимна.

Ожидается, что в праздновании Дня Победы в столице будут задействованы 72 салютных установки на 16 площадках.

Парад Победы в этом году пройдет также в 28 российских городах: в Астрахани, Белогорске, Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Самаре, Североморске, Симферополе, Ставрополе, Улан-Удэ, Уссурийске, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске.





