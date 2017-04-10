В России на парад Победы 9 мая выйдут более 130 тысяч человек

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более 130 тысяч военнослужащих Минобороны и других силовых ведомств готовятся к проведению 9 мая военных парадов, салютов и других торжественных мероприятий с привлечением более 2 тысяч единиц военной техники, сообщает военное ведомство.

"В праздничных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 90 тысяч военнослужащих Минобороны, более 40 тысяч представителей других силовых ведомств, кадетских корпусов, военно-патриотического движения "Юнармия", ветеранов Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.

Кроме того, на парадах и статических выставках будет задействовано более 2 тысяч единиц военной и специальной техники, 118 летательных аппаратов, 9 кораблей.

"Наиболее масштабные парады пройдут в городах Москве и Санкт-Петербурге. Начало парадов — в 10.00 местного времени. Вечером в 22.00 в городах будут произведены артиллерийские салюты тридцатью залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий из салютных установок", — уточнили в Минобороны.

Военные парады пройдут в 28 городах, в том числе в городах-героях Волгограде, Керчи, Москве, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле.

Также военные парады пройдут в Астрахани, Белогорске, Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Самаре, Североморске, Симферополе, Ставрополе, Улан-Удэ, Уссурийске, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске.

"Торжественные мероприятия пройдут еще в 347 городах, где дислоцируются соединения и воинские части Вооруженных сил, а также в городах воинской славы. Во многих городах в ходе торжественных мероприятий будут задействованы армейские полевые кухни, в которых будут приготовляться "фронтовая" каша и чай", — пояснили в военном ведомстве.