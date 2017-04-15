Истребители, танки и баллистические ракеты - военный парад в Северной Корее

Баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Пуккыксон-2 вместе с остальной тяжелой военной техникой провезли по площади Северной Кореи во время парада, за которым наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

Южнокорейское новостное агентство Рёнхап сообщает, что парад этого года может стать крупнейшим за всю историю страны.

Парад проходил в условиях возросшей напряженности в отношениях с США, ранее Дональд Трамп пригрозил превентивным ударом в случае испытания в Северной Корее ядерного оружия, а к берегам Корейского полуострова была перенаправлена ударная американская авианосная группировка.

Этот день в Северной Корее называется Днем Солнца и считается главным государственным праздником. Для освещения мероприятия Северная Корея пригласила 200 иностранных журналистов. Обычно этот день КНДР отмечает демонстрацией возросшей военной мощи.