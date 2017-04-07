Военные США атаковали авиабазу Сирии. Кадры нанесения ракетного удара

Атака была произведена с помощью крылатых ракет Tomahawk. Массированный ракетный удар стал первым для США с начала многолетнего конфликта.

Президент США Дональд Трамп назвал атаку ответными действием на якобы применение Сирией химоружия против жителей Идлиба. Американский лидер заявил, что в интересах Вашингтона предотвратить распространение и применения химического оружия.

"Самолеты с (авиабазы – ред.) Шайрат провели атаку с использованием химического оружия 4 апреля. Удар (США — ред.) был нанесен для сдерживания (сирийского — ред.) режима от нового использования химического оружия", — сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

В американском ведомстве сообщили, что на авиабазе могли находиться российские военные, но данные о предполагаемом ракетном ударе были переданы Москве по специальному каналу.