Мотоцикл с коляской для американцев – ограниченная версия "Урала" Ambassador

В мотоциклах ограниченной серии предусмотрена коляска для перевозки пассажиров, а также установлен четырехцилиндровый двигатель мощностью 41 л.с. и четырехступенчатая коробка передач.

Помимо традиционных аксессуаров, таких как запасное колесо, покупатели Ural Ambassador Limited Edition получат "набор для чрезвычайных ситуаций", в который входит бутылка водки, консервированные сардины и пачка жевательной резинки.

Цена мотоцикла составляет 16,5 тысячи долларов — около 968 тысяч рублей.

Ирбитский завод по производству мотоциклов был основан в СССР в 1940-х годах. В настоящее время завод производит около 70% мотоциклов для американского рынка, менее 5% — для России. Оставшиеся экземпляры распродаются на европейских рынках.