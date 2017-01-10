"Опустела без тебя земля" – концерт в Анкаре в память о российском после Карлове

Концерт и открытие памятной доски в честь Андрея Карлова прошли в экспозиционном зале центра современного искусства в Анкаре, где было совершено покушение на посла России в Турции.

Как передает во вторник агентство Anadolu, зал назвали именем российского дипломата.

По словам главы муниципалитета Чанкая Альпера Ташделена, убийство российского дипломата вызвало глубокую скорбь у народов Турции и России, а само покушение преследовало цель ухудшить отношения двух стран.

"Мы осуждаем террористов, которые не имеют национальности и религии. Этот зал будет всегда хранить память о Карлове", — сказал Ташделен.

В Анкаре 19 декабря было совершено вооруженное нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова. Дипломат получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался. МИД России квалифицирует произошедшее как теракт.