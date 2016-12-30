Перуанские шаманы провели обряд над портретами Трампа, Путина и других лидеров

Обряд над фотопортретами мировых лидеров провели шаманы из Перу на пляже в Лиме. По их словам, церемония направлена на смягчение сердец политиков. Среди прочих шаманы удостоили вниманием плакаты с изображениями избранного президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Над портретами выполнялись разнообразные ритуалы: осыпание лепестками цветов, воспевания, а также погружение в морскую воду. Отдельный обряд шаманы провели над фотографиями Трампа и Путина. По словам одного из шаманов, после ритуала у Трампа "не будет конфликта с Путиным" и что президенты смогут прийти к согласию.