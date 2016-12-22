В Москве простились с послом России в Турции Андреем Карловым

Отдать дань памяти и простится с Андреем Карловым пришли многие выдающие деятели России, дипломаты, родственники и близкие. Также в церемонии принял участие президент Владимир Путин, который ранее перенес назначенную на этот день большую пресс-конференцию.

Российский лидер возложил букет роз к гробу, простился с дипломатом и принес соболезнования семье.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил высочайшие человеческие качества, которые отличали погибшего посла.

"Он обладал высочайшими человеческими качествами — он был отзывчивый, он внёс и большой вклад в развитие отношений наших стран", — заявил Лавров на церемонии гражданской панихиды, которая проходит в здании МИД РФ.

Дипломата застрелили в понедельник во время открытия фотовыставки в Анкаре. Убийцу, которого приняли за охранника Карлова, звали Мевлют Мерт Алтынташ и он более двух лет работал в полиции. Нападавший был ликвидирован во время спецоперации. По сообщениям СМИ, он состоял в сирийской вооруженной коалиции "Джейш аль-Фатх", в которую входят боевики из запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры".

Российский МИД квалифицировал случившееся как теракт. Для участия в расследовании в Турцию прилетела специальная следственная группа из России.

Президент посмертно присвоил Карлову звание Героя России.