Якутская лайка Суутук впервые встретилась с клонированным из ее уха щенком

Клонированная в Южной Корее якутская лайка получила кличку Кырачана (на якутском языке это означает "красавица"). Шестилетняя собака Суутук (Наперсток) и ее клон впервые встретились в четверг, и судя по видеокадрам, быстро поладили и принялись играть.

По словам владельца Кырачаны Дмитрия Иванова, она очень похожа на "оригинал".

"Эмоции, конечно, зашкаливают. Я до сих пор полностью не осознал, как такое возможно", — сказал Дмитрий.

Ученые из института Sooam Biotech Research Foundation клонировали двух щенков этой породы от двух разных лаек. Генетический материал (кусочек уха) был отобран в декабре 2016 года, Кырачана появилась на свет 7 мая 2017 года. 23 июня она и другой клонированный щенок якутской лайки Белеха были переданы охотничьему клубу "Байанай".

В настоящее время корейские ученые и российские ученые продолжают работу по воссозданию ДНК аборигенной якутской лайки, чистота которой была утрачена.

Термин "клонирование" описывает целый ряд различных процессов, в результате которых может быть создана генетическая копия биологического организма. "Клоном" обычно называют "скопированный" материал, который имеет аналогичный "оригиналу" генетический состав.

Первый опыт клонирования животных был проведен в 1996 году, тогда на свет появилась овечка дорсетской породы, которую назвали Долли. В 2003 году её усыпили из-за прогрессирующего рака легких, вызванного вирусом. Долли было 6,5 года, она родила шесть ягнят.

В 2005 году в Южной Корее на свет появилась первая в мире клонированная собака — африканская борзая Снуппи, в том же году в Сеульском национальном университете были клонированы исчезающие виды волка.

В 2016 году в журнале Nature Communications была опубликована статья, в которой говорилось, что клоны овечки Долли продолжают жить и сохранять здоровье уже более девяти лет — почти в два раза больше, чем просуществовала сама Долли, что говорит о безопасности клонирования.

Впервые клонированных служебных собак привезли в Россию из Южной Кореи в ноябре 2016 года. Их клонировали из клеток собаки-ищейки породы бельгийский малинуа.

Также известен случай, когда аргентинская семья, утратившая любимую собаку, пошла на клонирование пса, создав генетически идентичную копию животного.