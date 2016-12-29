Российские ученые выстрелили из рельсотрона пластиковой пулей. Кадры испытаний

Испытания электромагнитного ускорителя – рельсотрона – прошли в Шатурском филиалом Объединенного института высоких температур РАН. Во время теста ученые выстрелили 15-граммовой пластиковой пулей по алюминиевой болванке. В результате на мишени образовалась вмятина.

По словам научного сотрудника Объединенного института высоких температур РАН Михаила Шурупова, пуля поразила цель на скорости около 3 километров в секунду.

Рельсотроны представляют собой устройства, способные разгонять предметы до сверхвысоких скоростей за счет силы электричества и магнитных полей. Как правило, это набор из нескольких параллельных проводников, через которые пропускается ток сверхвысокой силы. Если этих рельс касается проводник, то сила Лоренца будет выталкbвать и разгонять его до сверхвысоких скоростей, недоступных пороховому оружию.