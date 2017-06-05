Интервью Владимира Путина журналистке телеканала NBC News Мегин Келли

Президент России Владимир Путин в интервью журналистке телеканала NBC News Мегин Келли ответил на актуальные вопросы глобальной повестки дня. Глава государства, в частности, коснулся тем нынешней ситуации в России, выборов в США и встрече российского посла в США с зятем Дональда Трампа.