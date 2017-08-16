Жук-рекордсмен: как выглядит гигантский палочник длиной 64 см

Гигантский китайский палочник — возможно, самый длинный жук в мире. Его длина составляет 64 см, он содержится в музее редких насекомых западного Китая. Гиганта вывели от палочников, найденных в провинции Гуанси в 2014 году, длина которых составляла 62,7 см.

До их обнаружения самым длинным насекомым считался 57-сантиметровый палочник из Малайзии, обнаруженный в 2008 году.