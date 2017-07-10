Самый большой гамбургер, или Как в Германии установили новый рекорд Гиннесса

Самый большой в мире гамбургер приготовили в немецком городе Пильстинг. Вес рекордного блюда составил 1164 кг, над ним трудились 300 человек, за процессом наблюдали около 3500 местных жителей.

Предыдущее достижение, отмеченное в Книге рекордов Гиннесса — 914 кг.